Z Plané se bude létat na dovolenou

„Bylo jediným regionálním letištěm v České republice, které tímto podnikem řízené nebylo. Tohle je zlomová věc, která nám umožňuje, že ke konci příštího roku by tady mohla přistávat mezinárodní letadla za každého počasí. A už třeba v roce 2024 by odsud mohli odlétat Jihočeši na dovolenou,“ potvrdil Právu jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Upozornil, že letiště by mělo do dvou let začít sloužit turistům, ale i pro dopravní letadla na takzvané cargo lety. „Je to reálný termín. Určitě se nestane, že tu budeme mít tisíce letadel, ale v sezoně by to mohlo být sedm až osm větších letadel denně,“ ujistil hejtman.