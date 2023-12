Z Evropy do USA doletěl bez pasu, víza i letenky. Netuší, jak se mu to povedlo

Sergej Vladimirovič Očigava byl zadržen na letišti v Los Angeles, kam přicestoval se společností Scandinavian Airlines z Kodaně. Neměl u sebe žádný identifikační dokument ani letenku, uvádí s odkazem na soudní dokumenty server Independent . Situace se zkomplikovala ještě více, když úředníci u pasové kontroly nenašli muže ani na seznamu cestujících, a to nejen na tomto konkrétním letu, ale na žádném s cílem v USA.

Jak se muž z Dánska do USA dostal, aktuálně prošetřuje FBI, přičemž jeden z agentů uvedl, že na podezřelého je nahlíženo jako na černého pasažéra a je držen ve vazbě.

Agentka Caroline Wallingová doplnila, že Očigava tři dny v kuse nespal a nemá ponětí, co se děje: „Uvedl, že letenku do USA možná měl, ale jistý si není. Také si vůbec nepamatuje, jak se v Kodani dostal do letadla.“