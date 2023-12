Raději pes než dítě, shodují se na sousedovi v letadle pasažéři

Zná to snad každý. Usadíte se v letadle a jsou před vámi dlouhé hodiny na úzké, nepohodlné sedačce, když vtom nastoupí matka s malým dítětem. A zakotví v bezprostřední blízkosti. Víte, co bude téměř jistě následovat, a pěkné to nebude. Hluboké znepokojení v tu chvíli neprožívají snad jen rodiče obdobně starých dětí cestující bez nich. V takovém případě je vám totiž v podstatě jedno, co se děje. Hlavně že to nemusíte řešit.