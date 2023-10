Ve Španělsku zakázali objímat stromy v sekvojovém lese, turisté jim škodí

„Stromy slábnou kvůli lidem, kteří je přijíždějí objímat. Kůra je poškozená, někteří si dokonce odvážejí její kousky jako suvenýr,“ uvedl starosta Óscar López pro The Times . Podle něj množství lidí, kteří lesem chodí, může i za obnažené kořeny stromů.

Město zatím zákaz dotýkat se kmenů formuluje spíše jako doporučení a plánuje vytvoření stezek, které by vedly tak, aby turisté toužící po působivé fotografii na sociální sítě až přímo ke stromům nemohli. Uvažuje se i o zpoplatnění vstupu do lesa, přičemž takto získané peníze by mohly sloužit pro zaplacení ostrahy, uvedl list ABC.