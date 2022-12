Vánoční Split: Koledy tu zpívají muži a půlnoční je odpoledne

Důvod přesunu na čas těsně před západem slunce je prostý – aby se lidé stačili včas vrátit domů, oslavit Štědrý večer a měli ještě čas zajít v noci do dalších kostelů ve městě.

Vylidněné ulice je něco, co v létě nezažijete.

Další, tentokrát novodobou vánoční specialitkou Splitu, která má už zcela světský charakter, je hra picigin. Jedná se o vodní zábavu podobnou vodnímu pólu, která se odehrává na Nový rok na hlavní pláži ve městě – Bačvice. Cílem hry je udržet míček co nejdéle nad vodou. Tato zábava není rozhodně pro všechny. Teplota je v prosinci ve Splitu sice o poznání vyšší než třeba v Praze, ale pořád to není na bezstarostnou koupačku.

I když období chorvatských Vánoc oficiálně začíná adventem, v některých částech země přichází vánoční čas již na svatou Kateřinu, tedy pětadvacátého listopadu. S tímto dnem je spojené i jedno staré přísloví, a to, že svatá Kateřina zavírá dveře. Ve skutečnosti to znamená, že se od tohoto dne celý následující měsíc nekonají žádné svatby ani větší oslavy.

Co jedí obyvatelé přímořského letoviska na Badnjak neboli Štědrý den? Jestli tipujete jako klasickou vánoční krmi rybu, máte pravdu. Asi byste ale netrefili tu správnou. Není to ani pražma, ani lubin nebo ropušnice. Jedná se o rybku, která vůbec do jaderských vod nepatří, a přesto je na štědrovečerní tabuli již po staletí jako doma. Mluvíme o sušené tresce „bakalar“, kterou Chorvati připravují na několik způsobů.