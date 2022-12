Do adventní Bratislavy za nákupy, poznáním i zábavou

Dvanáctimetrový smrk před Starou radnicí na bratislavském Hlavním náměstí se rozzářil jako ohňostroj. Po dvouletém půstu způsobeném epidemií covidu-19 si místní i ti, kteří do Bratislavy dorazili na návštěvu či za poznáním, užívali s radostí předvánoční čas. Lidé si tady dopřávali nejrůznější druhy svařáků, punčů a dalších nápojů už vpodvečer. Některé byly dost svérázné, třeba námořnický grog (horké červené říznuté rumem) nebo svařené víno s kolou.

Téměř adrenalinovým zážitkem bylo pití destilátu hriate. Existuje na něj řada receptů. Vyzkoušel jsem variantu horké vodky s medem, slaninou a škvarky. Ale existují i verze s karamelem, máslem a dalšími ingrediencemi. Populární je zejména v kopcovitých oblastech Slovenska.

Hřeje i léčí

Jde o kalorickou bombu, kterou lidé ze zmíněných regionů považovali i za léčebný prostředek, zvlášť když se vrátili domů v sychravém počasí mokří nebo promrzlí. Tradičně se servírovala také před večeří na Štědrý den nebo o silvestru.

Pořádný hrozen zvědavců stál kolem stánku se stále populárnějším tatračajem. Tento alkohol se vyrábí ve spoustě verzí s různými příchutěmi i síle (od 17 do 72 procent etanolu). Základem je černý čaj, směs bylin a výluh z dubových hoblin. Pije se samotný i v koktejlech.

Jeden z jeho vášnivých milovníků mi u stánku tvrdil, že se správně musí servírovat společně se svérázným rituálem, který zahání všechny nemoci, zlé duchy a síly. Číšník v kolibě by prý měl zhasnout, ostře zahvízdat a symbolicky vystřelit do vzduchu z pistole. Zbytek prý zvládne panák tohoto nápoje.

Foto: Marek Velček Zahájení trhů se neslo ve velkolepém duchu.

Zářící stánky na Hlavním, Františkánském a Hviezdoslavově náměstí nabízely pestrobarevný koktejl šperků, keramiky, rukodělných výrobků, ale také nejrůznějších dobrot. Vůně klobásek se tu mísila s vůní vanilky, skořice, hřebíčku, guláše i pestrého výběru dalších dobrot včetně křupavých lokší. Jde o placky z bramborového těsta s nejrůznějšími náplněmi: zelím, mákem, oštiepkem, brynzou, klobáskami, játrovou pomazánkou a mnoha dalšími.

Pro milovníky nákupů je výhodou současné Bratislavy to, že pár set metrů od středu města najdou velká obchodní centra Eurovea a Nivy. Nivy jsou největší a nejmodernější. Dá se v nich dobře parkovat, na střeše je zahrada přístupná i v zimě, dětské hřiště a zóna oddechu. O patro níž navíc najdete tržnici, kavárny, vinárny nebo Perskou restauraci.

Betlémy v kostelech

Pokud si chcete oddechnout od ruchu trhů, vydejte se na procházku do křivolakých uliček čtvrti pod Bratislavským hradem (trochu připomíná pražskou Malou Stranu). Nebo si zajděte do některého kostela v centru města, kde mívají vystavené betlémy. Třeba do toho nejslavnějšího, do Dómu svatého Martina.

Foto: Petr Veselý Na Hlavním náměstí nechybí obří vánoční strom.

V tzv. Martineu, které je jeho součástí, sídlí také jedno z turistických informačních center. Tady by vám mohli poradit, kde a v jakých dnech nebo hodinách můžete uvidět další betlémy. Jeden z nich je vystaven přímo pod širým nebem na Hviezdoslavově náměstí.

Degustace ve tmě

Řada lidí si v rušném předvánočním čase dokáže užít i trochu romantiky. Jednou z možností je zajít v centru hned vedle trhů na ochutnávku vín do středověkého sklepa s valenou klenbou. Má tajuplný nádech. Odehrává se totiž potmě. Someliér při ní používá infračervené brýle, takže na rozdíl od vás všechno vidí a pomůže vám, když je to potřeba. Výhodou temnoty je, že přirozeně zbystří vaše zbývající smysly.

Someliér Tibor Kiss nás ovšem upozornil, že bychom i ve tmě měli mít otevřené oči. Kdybychom je zavřeli, mohl by mozek získat dojem, že chceme spát, a efekt zbystřených smyslů by se vytratil.

Foto: Petr Veselý Panorama Bratislavského hradu vytváří pěkné výhledy.

Foto: Petr Veselý Nádvoří Staré radnice ukrývá krásná podloubí.

Většina lidí rozezná ke svému překvapení bílá vína od červených, případně i od růžových, aniž by je viděla. Ostřeji vnímá vůně a chutě vín. Dokáže si přesněji uvědomit jejich vlastnosti a také si je vychutnat. Pokud vás zajímá tento zážitek, který jsme zvládli během vánočních trhů, klikněte na tmavadegustacia.sk.

Večerní plavba

Velmi romantická je večerní plavba lodí po Dunaji, při které si prohlédnete město z jiné perspektivy, navíc osvícené. Další variantou tohoto zážitku může být večeře v restauraci UFO vysoko na nosném pilíři mostu SNP. Je odsud nádherný pohled na večerní město i hemžení lidí. Případně si můžete zajet do podobné restaurace na televizní věži Kamzík. Tento podnik se dokonce velmi pomalu otáčí kolem dokola, takže váš pohled na město bude panoramatický.

Foto: Petr Veselý Z restaurace UFO se otevírá výjimečný pohled na město.

Když si po tom všem mumraji, veselí i tlačenici budete chtít chvilku v klidu posedět, zajděte třeba na nábřeží, kde velebně plyne řeka. Z centra je to sem co by kamenem dohodil a vedle Eurovey si lze vybrat z několika podniků. Můžete si tu dát dobrou kávu, čaj nebo třeba nějakou sladkost. My jsme si jako „zákusek“ vybrali víno, červenou odrůdu Dunaj, kterou vyšlechtili slovenští specialisté.

Zkřížili tři odrůdy: Muscat Bouschet, Oporto a Svatovavřinecké. Víno, které jsme si vybrali, chutnalo po přezrálých třešních a višních, které přecházely až do chlácholivých čokoládových tónů. Tříslovina, která umí být u červených někdy pěkně drsná, byla v tomto případě naopak příjemně jemná. Harmonicky sladěný Dunaj udělal příjemnou tečku za naším výletem na vánoční trhy do Bratislavy, a to přímo u Dunaje.

Nikde ale není řečeno, že ten váš se nemůže odvíjet v jiném duchu. Slovenská metropole toho nabízí mnohem víc.