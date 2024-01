V New Yorku vykázali stánkaře z Brooklynského mostu, má to zabránit zácpám

„Nejde jen o záležitost hygieny, ale i o bezpečnost. Lidé by tam po sobě šlapali. V tomhle městě potřebujeme pořádek. Je to jedna z našich nejvýznamnějších památek,“ uvedl Adams.

Na mostě přes řeku East River spojujícím Manhattan s Brooklynem se v posledních měsících znásobil počet prodejců nabízejících levné suvenýry nebo například fotografie s využitím panoramatických kamer. Zejména u vstupů na most se proto tvořily zácpy a lidé často přepadávali i na přiléhající cyklostezku, což bylo riziko pro ně i pro projíždějící cyklisty.

Brooklynský most patří mezi nejznámější městské dominanty. V době otevření v roce 1883 se jednalo o největší visutý most na světě a první visutý most na ocelových lanech. Dnes je vyhledávaný zejména turisty, kteří se na něm rádi fotí.