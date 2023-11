V nejstarší švýcarské palírně. Místní destiláty nejvíce pijí Češi

Přicházíme do vstupní haly s regály, které jsou napěchované lahvemi ovocné pálenky. Navzdory slovu „kirsch“ na střeše se dnes výroba nespecializuje jen na třešňové destiláty, jako tomu bylo v minulosti; paleta je mnohem pestřejší. Ochutnat lze třeba hrušku, meruňku či malinu, a to včetně jejich stařených verzí, které zrají v sudech mnoho měsíců. Ty mají navíc trochu jiný proces výroby než klasické destiláty a mělo by se to na nich projevit komplexnější chutí.