V Chile uzavřeli populární turistickou lokalitu. Kvůli klimatickým změnám

• Aktualizováno

· Současná situace na bojišti nenasvědčuje tomu, že by Ukrajina mohla získat vojenskou převahu, a čas teď hraje ve prospěch Ruska. Na čtvrteční konferenci Diplomacie a bezpečnost to řekl prezident Petr Pavel s tím, že příští rok by mohla začít jednání.... Celý článek