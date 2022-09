Nová atrakce moravské metropole. Podzemí jako z pohádky

Do prvních dvou vodojemů se bude moci v polovině října. Již jen první rozhlédnutí v nich bere dech. Příchozí žasne nad obřími sloupy držícími mohutné klenbové stropy. Při pohybu v podzemí vznikají průhledy vytvářející dojem, že sál je téměř nekonečný. Jedinečnou atmosféru ještě umocňuje nově rozmístěné osvětlení. Pro někoho jsou sály pohádkové, jiný si vybaví legendární filmovou ságu Pán prstenů, dalšího ohromí prostory svojí velikostí.

„Do vodojemů přitom neexistoval nikdy řádný vchod. Místo něj sloužila kanálová vpust. Kdysi jsme se do nich dostávali po zrezivělých kovových skobách zasekaných do zdi,“ řekl Právu náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva (ČSSD).

To už je dávno minulostí. Do prvních dvou vodojemů byly probořeny celkem čtyři vstupy. Každý sál musí mít dva kvůli únikovému východu. Pro vstup do třetího se dokonce staví betonová podzemní chodba.