Španěl navrhl letadlo, které má z Londýna do New Yorku doletět za 80 minut

Název letadla odkazuje k jeho tvaru. Dlouhé tělo má připomínat žihadlo, uvádí server Independent. Podle Viñalse by ostrý čumák umožnil lépe regulovat proudění vzduchu ve vztahu k tlaku a rychlosti a distribuoval by ho do střední části a na křídla. Zatím jde nicméně jen o koncept, na testy prozatím nedošlo.

Designér však tvrdí, že by letadlo mohlo dosáhnout rychlosti až 4287 kilometrů za hodinu, což je více než čtyřnásobek toho, co zvládnou dnešní klasické letouny. K této úctyhodné rychlosti by měl stroji Hyper Sting dopomoct jaderný pohon s takzvanou studenou fúzí.

Oproti jiným nadzvukovým letadlům, která byla v posledních letech představena, by měl Hyper Sting i poměrně velkou kapacitu. Vešlo by se do něj 130 až 170 cestujících - pro srovnání slavné Concordy pojaly stovku pasažérů. Cestu z Londýna do New Yorku pak zvládly pod tři hodiny - Viñalsův stroj by to údajně stihl za 80 minut.

Sám autor však připouští, že může trvat nějaký čas, než bude Hyper Sting brázdit oblohu. „Nadzvukové létání se vrátí. Ale v tomto případě to může být až po roce 2030, a to kvůli inovativním systémům, jako je reaktor na studenou fúzi. Cena by nebyla nízká,“ připustil Španěl.