Polský advent třikrát jinak. Do Vratislavi, Krakova a Katovic nejen na trhy

Jako originální suvenýr z Vratislavi se nabízí keramický hrneček ve tvaru botičky s obrázkem vánočně vyzdobeného náměstí a letopočtem 2023. Za zálohu ve výši dvaceti zlotých (asi 112 Kč) vám do něj nalijí nápoj a vy se pak rozhodnete, jestli si hrneček necháte, nebo ho vrátíte.

Sortiment u stánků se částečně kryje s tím krakovským, který je ale mnohem bohatší. Ti, kteří hledají původní polské produkty, by se měli zaměřit na světoznámou boleslaveckou keramiku, ručně vyráběné vánoční ozdoby, perník, dolnoslezský med nebo sýry z podtatranského regionu Podhalí. Ochutnat lze rovněž polskou kuchyni.

Budete-li si chtít dopřát klid a přitom zažít sváteční atmosféru, vydejte se na půldruhého kilometru vzdálený Dómský ostrov, zvaný Malý Vatikán. Téměř celý je zastavěný církevními objekty a do roku 1810 tvořil samostatné město. Jde o nejstarší osídlenou část Vratislavi, ale hrad postavený na místě slovanského hradiště už připomíná pouze kostelík sv. Martina.

Před unikátním dvoupodlažním kostelem (dolní část je zasvěcena sv. Bartoloměji, horní sv. Kříži) stojí devítimetrová socha Jana Nepomuckého, která je nejvyšší na světě. V katedrále sv. Jana Křtitele je zase k vidění plastika, na níž vratislavský biskup Nanker uvaluje klatbu na českého krále Jana Lucemburského za to, že lstí dobyl jeho hrad Milicz.

Ze dvou set metrů nad zemí spatříte Vratislav, pokud vyjedete do devětačtyřicátého patra mrakodrapu Sky Tower. V prvním patře téže budovy se nachází Kolejkowo - obří model železnice obklopený miniaturami měst a přírody Dolního Slezska včetně scén z každodenního života. Do konce února je součástí expozice Město z perníku. Pro zimomřivější turisty není bez zajímavosti, že akvapark mezi mrakodrapem a vlakovým nádražím zahrnuje dvacet různých druhů saun.

Do 29. prosince je v Národním muzeu ve Vratislavi k vidění soubor klenotů a mincí, který se sem každý podzim stěhuje ze Slezské Středy. Jedná se o poklad, který prý Karel IV. zastavil u bohatého Žida, aby od něj získal peníze.

Poté, co ve zmíněném městě vypukla epidemie moru, ukryl Žid poklad, včetně koruny panovníkovy manželky Blanky z Valois, do zdí svého domu. Našel se až při demolici v osmdesátých letech minulého století.

K Vánocům patří pečení a my jsme si tento „preclík“ upekli během workshopu v Žywem Muzeum Obwarzanka, vzdáleném ze staroměstského Rynku necelých deset minut chůze.

Před vložením do trouby bylo třeba obwarzanek ponořit na deset sekund do horké až vroucí vody (odtud jeho název), což zajistilo křupavost na povrchu. Nesměli jsme zapomenout ani na posypku - na workshopu byl na výběr mák, sezam a sůl.

Ostatní stánky nabízejí víceméně podobnou produkci jako ve Vratislavi. Možná to bude znít paradoxně, ale pro zahřátí se tady můžete vypravit do podzemí Rynku, kde se nacházejí cenné pozůstatky středověkého Krakova jako silnice, budovy či hřbitov a četné archeologické nálezy. Jak je možné, že se v průběhu několika staletí ocitly čtyři a půl metru pod zemí?

O interaktivní expozici věnovanou nejslavnějšímu období, kdy do města proudili kupci ze všech světových stran, je velký zájem, a proto doporučuji prohlídku rezervovat předem na Muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny .

Do rozjímavé nálady vás dostane návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie, k němuž z trhů dojdete za pár minut. Po wawelské katedrále jde o druhý nejdůležitější svatostánek ve městě. Má dvě věže - jednu městskou a druhou církevní. Z té první každou hodinu hraje trubač melodii hejnal, která se stala druhou hymnou Polska.

Slezská metropole na příliv turistů teprve čeká. Nemůže totiž nabídnout to, co města s líbivou historickou architekturou, a ve své proměně, která by těžila z industriální minulosti, není ještě tak daleko jako vzkvétající Lodž.