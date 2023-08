Laciná jízdenka přilákala v Německu do vlaků více lidí, železnice je však na hraně kapacit

Spolkový ministr dopravy Volker Wissing citovaný listem Süddeutsche Zeitung to označil za „bombastický úspěch (…) díky kterému železnice vstoupila do každodenního života Němců.“

Seit 100 Tagen ist das #DeutschlandTicket ein großer Erfolg für den #ÖPNV ! Und das Beste: 1 Mio. der neuen Nutzer sind bislang kaum oder gar nicht ÖPNV gefahren! Das Ticket ermöglicht klimafreundliche Mobilität & wurde seit dem Start am 1. Mai beeindruckende 11 Mio. Mal verkauft. pic.twitter.com/HvRb2xiPCS

Statistiky zveřejněné serverem ZDFHeute ukazují, že v květnu a červnu 2023 - tedy záhy po zavedení 49eurové jízdenky - počet cestujících v německých vlacích výrazně narostl jak v porovnání s předchozími měsíci (asi o pětinu) tak co do srovnání se stejným obdobím před před vypuknutím koronavirové epidemie (plus 10 procent).