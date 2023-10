Nejvíce předražená turistická atrakce? Výstava o slavném čaroději

Ve Warner Bros. Studio Tour London se mohou fanoušci slavného chlapce s jizvou ve tvaru blesku ponořit do světa čar a kouzel. K vidění jsou autentické kulisy, kostýmy i rekvizity použité ve filmu, stejně tak skici a návrhy. Za návštěvu nadšenci zaplatí ne úplně nízkou částku: vstupenka pro dospělého je za 53,50 libry, což je přes 1500 korun.

Z výzkumu, o němž píše server Independent , pak vyplynulo, že právě tato atrakce přijde nejvíce návštěvníkům až zbytečně předražená. Většina příchozích totiž nechá na místě mnohem více peněz než jen za vstupenku, a to hlavně v obchodě se suvenýry, kde lze zakoupit hábity, šály v barvách jednotlivých studentských kolejí, čokoládové žabky s kartičkami kouzelnických osobností a podobně.

Teprve čtvrtý zástupce nepochází z Británie. Do první pětky se dostala nejvyšší budova světa Burdž Chalífa v Dubaji. Lístky na vyhlídku At the Top vyjdou na 169 dirhamů, tedy více než tisíc korun. Pátá příčka náleží opět Británii a vstupu na londýnský mrakodrap Shard.