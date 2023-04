Na Velikonoce míří k moři dvojnásobek Čechů

Podle cestovní kanceláře Fischer stráví letošní Velikonoce u moře tisíce jejích klientů. „Je to každoročně velmi oblíbený termín, protože zahrnuje dva dny volna a lidé si nemusí brát tolik dovolené. Letošní zájem je ale dokonce dvakrát vyšší než loni a také výrazně vyšší, než byl před covidem. Největší zájem registrujeme o egyptská letoviska Hurghada a Marsa Alam, SAE, Omán, Kapverdy, ale také o vzdálenější exotické destinace, jako jsou Kuba nebo Mauritius,“ řekl Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer.

Zájem o cestování během Velikonoc potvrzuje i CK Čedok. „Poptávka pobytů u moře je proti loňskému roku dvojnásobná a jednoznačně vedou dovolené v exotice. Téměř vyprodané máme odlety do Thajska, na Zanzibar i do Dominikánské republiky. S kratším letem vybírají turisté nejčastěji Egypt a Kanárské ostrovy. Před Velikonocemi očekáváme doprodej posledních míst, která teď v last minute nabízíme,“ informovala Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Čedoku.