Mošt na sedleckém vinobraní u mnoha lidí porazil burčák

„Je to dvanáctý ročník, mnozí lidé si na naši akci zvykli a pravidelně se vrací,“ říká Ctirad Králik, hlavní sklepmistr vinařství proslaveného Sedleckými víny. Sobotní akce oslovila spoustu lidí, kteří využili státní svátek a obětováním jednoho dne dovolené si vytvořili příležitost několikadenního výletu. A v hezkém počasí se areál brzy zaplnil návštěvníky.

„Jsou tu všechny fáze k ochutnání vína. Mošt, burčák i skvělá hotová vína,“ pochvalovala si jedna z návštěvnic, zatímco pohárek plnila čerstvě vylisovaným hroznovým moštem.

Foto: Milan Vojtek, Právo Sedlecké vinobraní nabízelo víno v různých fázích vzniku. Lidé si navíc mohli vyzkoušet, jak se vyrábí.

Pro příchozí byl k ochutnání bílý i červený burčák a vinaři nabízeli degustaci čtyřiceti svých vín, včetně speciálních, jako jsou bobulová či slámová vína. „Šťáva je vynikající. Je to lepší než burčák. A lepší než víno. Ta kdyby se dala sehnat ve stáncích místo burčáku,“ pochvalovala si hroznový mošt mladá žena, než se jí dostalo informace, že i to vinaři umí a nabízí.

Jihomoravská vinobraní navštívilo 120 tisíc lidí

Právě mletí hroznů ručním mlýnkem a lisování na starém malém lisu bylo součástí programu. „Je způsob výroby vína, jaký byl u nás po léta běžný a nejeden malý vinař jej používá dodnes,“ připomněl tradici Králík. Přeměna hroznů v čerstvý mošt měla návštěvníkům ukázat, postup při výrobě vína. Navíc se mohli zapojit do mletí i následného lisování. „Lidé si tady dnes mohou sáhnout na hrozny, zalepit si prsty, zkusit si vše, prostě je to pravá agroturistika,“ připomněl vinař.

Odměnou pro ty, co se zúčastnili vzorové ukázky, ale vlastně i pro všechny další byla možnost ochutnat čerstvě vylisovaný most. „Jsou to hrozny odrůdy Veltlínské zelené. Při sklizni měly obsah cukru devatenáct stupňů, takže už jsou krásně sladké,“ dodal.

Pořadatelé pamatovali i na žaludky příchozích a kromě zabijačkových specialit a dalších jídel nabízeli speciální vinařský guláš. „Udělal jsem ho takový rustikálnější, to znamená, že jsou tam na hrubo nakrájené kusy masa a cibule. Navíc jsem do základu dával mrkev, ta se do klasického vepřového guláše nepoužívá, a taky slaninu,“ řekl Jiří Salay, který jinak ve vinařství velí lahvovně. „No, a aby to byl opravdu vinařský guláš, je tam pořádný podíl vína. Konkrétně Cabernet Sauvignon,“ doplnil.

„Je to paráda. Nemáme moc rádi ty monstrakce s desítkami tisíc lidí a frontami na všechno, od burčáku s odpuštěním až po záchod. Dáváme přednost spíše těm menším, které se dají lépe prožít. A tady jsme to spojili s turistikou. Odtud je to všude kousek,“ řekli manželé, kteří se ve vinařství na volné dny usadili s karavanem.

„To je pravda. Jsme stranou od rušné cesty, sousedíme s přírodou, rybník Nesyt je hned vedle. A na kole je od nás opravdu jen kousek do Lednice, Mikulova i Valtic,“ souhlasí Králík. Měl důvod ke spokojenosti. Ve vinařství bylo plno. „Nemáme problém udělat akci, Hlavně, když vyjde počasí a přijdou lidé,“ řekl.