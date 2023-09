Jihomoravská vinobraní navštívilo 120 tisíc lidí

„Tři dny, kdy se Znojmo promění ve středověké město, se snažíme postarat o každého návštěvníka, který za námi váží cestu. Čísla návštěvnosti poukazují na trend, kterého chceme dosáhnout, a to, aby za námi vyráželi právě ti, kteří nehledají obyčejný mainstreamový festival, ale kteří ocení historické scény v kombinaci s dvěma sty programovými body multižánrového programu,“ zhodnotil vinobraní ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Magnetem programu byl pochopitelně historický průvod krále Jana Lucemburského. „Jestli je v našem programu něco jedinečného, tak je to právě historický průvod, který i letos přinesl obrovské ovace. Nejen pro návštěvníky, ale i pro nás, produkci festivalu, je to část programu, kdy se chvílemi až tají dech. Do města vyrazilo na pět set účinkujících a desítky zvířat. Poprvé vedle Mirka Hraběte, představitele krále, usedla na trůn herečka Marta Dancingerová,“ připomenul Koudela.