Městečko ve Vermontu uzavřelo silnice kvůli influencerům fotícím padající listí

Podle farmáře to není jen nepříjemné, ale může to představovat bezpečnostní riziko. „Neexistuje způsob, jak by hasičské auto nebo sanitka mohly projet po této silnici uprostřed sezony (podzimního) listí. Je prostě příliš ucpaná,“ dodal Doten a město mu dalo za pravdu.

Není to poprvé, co město v této sezoně omezilo provoz. Nedocílilo však kýženého cíle, protože neukáznění návštěvníci zákaz objížděli po polních cestách, proto bude letos v pohotovosti i tamní policie, která bude na dodržování uzavírek dohlížet.

Most-Photographed Vermont Town Closes Scenic Road for Fall Due to Influx of Influencers, Visitors #VermontTownClose #SleepyHollowFarm #FallTour #VermontTravel pic.twitter.com/dO9X2oy6T7

Obyvatelé města se na to navíc rozhodli jít od lesa, a když to byli právě příznivci sociálních sítí, kteří působí problémy, oslovili je pro ně srozumitelným jazykem. Kontaktovali vlivného influencera Kiela Jamese Patricka a požádali ho o smazání videí, která u nich natočil a jimiž lákal další návštěvníky tohoto typu. Patrick jejich prosbu vyslyšel, inkriminované „pozvánky“ smazal a předal dál přání obyvatel ohledně respektování kýženého klidu a soukromí.

Obecní manažer pro oblast Woodstock Eric Duffy dodal, Woodstock je pro turisty otevřen a nabízí velké množství veřejných prostranství, kde mohou cestovatelé zachytit to nejlepší, co může podzim nabídnout, uvedl server Travel + Leisure. Dodal, že by si spolu s tamními obyvateli přáli, aby se návštěvníci v jejich domově chovali tak, jak by chtěli, aby se ostatní chovali zase u nich doma.