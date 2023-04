Kumpánova zahrada ve Slaném památkou roku 2022. Vracejí jí podobu z první republiky

„Nám se to tady moc líbí, chodíme sem často,“ říká nám jedna z návštěvnic, kterou zde potkáváme jako první. Mladá maminka s dítětem a rodinou si sem prý ráda zajde i na kávu z pojízdného stánku.

Zahrada, místními dřív známá jako Benar, má dnes název Kumpánova – podle jejího tvůrce, architekta Josefa Kumpána. „Její historie sahá až do první republiky,“ zmiňuje starosta města Martin Hrabánek (ODS).

Od roku 2018 je kulturní památkou a přešla do majetku města, které se po dlouhých diskusích odhodlalo k revitalizaci. Veřejnosti se brány parku otevřely v polovině minulého roku.

Do zahrady se vrátila socha Dámy po koupeli a zrestaurován byl chrlič vody v podobě lva, který byl před tím zasypaný pod zemí. Vznikla také replika původní kašny ve tvaru čtyřlístku a do parku byly vysazeny stromy a květiny, vyjmenovává ČTK.

„Bylo to pro mě milým překvapením,“ komentuje umístění Hrabánek. Uspěli v konkurenci 45 staveb vlastněných soukromníky, městy, církví a dalšími majiteli. „Vnímám to i jako zadostiučinění, protože ne všichni občané a zastupitelé byli pro, abychom park získali do majetku města a snažili se ho zrevitalizovat,“ zmínil jisté obavy, které v začátcích panovaly.