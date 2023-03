Původní vzhled, nové aktivity. Opuštěná sklářská huť v Jizerských horách nabrala druhý dech

Většinu původních konstrukcí se povedlo opravit a zpevnit, nové konstrukce se snažili začlenit do původního objektu co nejcitlivěji. „Třeba recepce byla v takovém stavu, že už se nezachraňovala, přistavili jsme ji nově,“ zmiňuje náš dnešní průvodce.

O něco výš, ve štítech pod střechou, zase svítí tři menší kruhová okna, která se také dočkala obnovy. Dodávají člověku dojem, jako by se ocitl v chrámu. Zdání prý bývá umocněno po ránu, kdy sem okna z východu promítají tři světelné kužely. „Je to působivá podívaná,“ svěřuje nám Zdeněk Kubát.

V budoucnu má vzniknout také lávka přes řeku, spojující areál s protějším, taktéž dlouhodobě chátrajícím hotelem Central. I on se má dočkat nové slávy, stejně jako další dva brownfieldy, co už řadu let kazí tvář obce. Do všech chtějí manželé Kubátovi investovat.