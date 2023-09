Korsický mix chutí: To nejlepší z Francie i Itálie

Hospodyňky sýr hojně používají do cukrářských receptů, do koblih z kaštanové mouky, k výrobě pečiva nebo jako náplň do cannelloni, artyčoků, lilků a mátových omelet. Korsičané ho také jedí po jídle jako dezert s fíkovým džemem nebo s místním likérem. Některé bílé bochánky sýra však pastýři dál upravují. Čerstvé brocciu nasolí, nechají dvacet čtyři hodin odpočívat a poté je umístí do chladné místnosti, kde zrají dva týdny až několik měsíců. Sýr se pak nazývá brocciu passu a nejlépe chutná s místním čerstvým pečivem.