Divoká západní Korsika. Skutečný naturel objevíte v horských vesničkách

Právem se mu přezdívá otec vlasti. Tím, čím byl pro nás Čechy T. G. Masaryk, byl pro Korsičany on. Mimochodem, první korsická ústava z pera Pascala Paoliho platila sice jen čtrnáct let, do anexe Korsiky Francií, ale stala se předlohou pro sepsání budoucí Ústavy USA.