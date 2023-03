Kastelán navrátil Zámku Kunín jeho původní poklady

„Jako školák jsem často chodil na hrad Starý Jičín, kde jsem si četl romány Sienkiewicze a představoval si, jak to asi na hradech vypadalo. Už od dětství jsem toužil být kastelánem a bydlet na zámku. To mě přivedlo ke studiu historie,“ říká dlouholetý kastelán Zámku Kunín.

Na zámek, postavený v první polovině 18. století pro rod Harrachů, přišel poprvé na konci 90. let už jako vystudovaný historik a zaměstnanec Muzea Novojičínska, které později získalo nemovitost do své správy. Šlo o ruinu na pokraji zániku. Dnes jsou zámecké komnaty plné původního vybavení, které sem postupně díky vybudované důvěře přivezli z celého světa potomci bývalých majitelů, s nimiž Zezulčík navázal přátelství.

Porcelán, sklo, obrazy, ale třeba i takové drobnosti jako povlečení nebo ručníky – to vše je původní. „Potomci majitelů si je po celou dobu schraňovali jako vzácný poklad. Díky tomu to dnes vypadá, jako by zde rodiny stále bydlely,“ dodává kastelán, kterého Právo na zámku zastihlo krátce poté, co v jedné z místností instaloval několik právě dovezených obrazů. „Je na nich hraběnka Marie Walburga, která je ikonou kunínského zámku, a také její rodiče. Pro letošní sezonu máme tyto obrazy zapůjčeny z muzea v Poličce,“ uzavřel kastelán.