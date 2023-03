Poláci zdražili vstup do Krkonošského národního parku

„Pokladny jsou na přístupech z polského vnitrozemí. Při vstupu do národního parku z české strany na ně turisté nenarazí. Snížené vstupné platí žáci a studenti, důchodci, hendikepované osoby a vojáci z povolání. Děti ve věku do 7 let vstupné platit nemusí,“ informoval mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Vstupné do zpoplatněných lokalit polského národního parku platí pro všechny turisty, kteří se tam při horských túrách ocitnou, ať jdou z Polska, nebo z Česka. „Návštěvníci si mohou zakoupit vstupné do polské části národního parku elektronicky, případně přímo v terénu přes QR kódy, dostupné třeba na rozcestnících, či u pracovníků agentury, která vstupné do polských národních parků vybírá,“ přiblížil Drahný.

Z české strany se nic nemění

Česká Správa KRNAP, na rozdíl od Poláků, kde vstup do národního parku zpoplatňují posledních 30 let, v dohledné době vstupné vybírat nebude a zatím ani nemůže. „Výběr vstupného v současnosti nedovoluje česká legislativa,“ upřesnil Drahný.

Muzeum připomíná tradici hornictví v Jestřebích horách Tipy na výlety

Výzkumy zadané Správou KRNAP nicméně potvrzují ochotu českých turistů za vstup alespoň do některých turisticky přetížených lokalit přiměřenou částku zaplatit. Vstupné okolo třiceti korun za osobu a den by nevadilo většině účastníků průzkumu, z nichž řada jezdí do Krkonoš pravidelně. „Určitě existují místa, která by si něco podobného, kvůli rok od roku vyšší invazi turistů, zasloužila. Nicméně nejsme kompetentní zavádět kdekoliv na území národního parku vstupné a ani podobnou iniciativu nevyvíjíme,“ podotkl Drahný.

Mnozí našinci by si rádi připlatili z důvodu, aby se cítili v nejvyšších českých horách volněji. „Otázkou ovšem je, co by dělo, kdyby k tomu skutečně došlo,“ shodlo se několik ochránců přírody. „Dosavadní zkušenosti ukazují, že vstupné Polákům na zpoplatněných frekventovaných trasách úbytek turistů nepřineslo,“ podotkli.

Turistů neubylo ani na nejfrekventovanější polské trase na Sněžku, kam nově za devět zlotých tradičně směřuje z Polska nejvíc lidí. Poláci musejí cestu od Slezského domu na vrchol kvůli bezpečnosti turistů v letní sezoně regulovat pomocí jednosměrky. Nahoru stoupají lidé po tzv. řetězové cestě a dolů jdou po polské Jubilejní dlážděné silnici. Turisté si tak vzájemně nepřekážejí a snižuje se okamžitá zátěž vrcholu Sněžky, kde se otočí za příznivého počasí až deset tisíc návštěvníků za den. „Poláci mají výhodu, že z jejich strany vedou na vrchol dvě cesty. Z české pouze jedna,“ podotkl Drahný.

Vstupné pro všechny turisty bez rozdílu národnosti platí v Krkonoších do údolí vodopádu Kamienczyk nad Szklarskou Porębou, kam se návštěvníci dostanou za necelých 70 korun.