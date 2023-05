Dubajské muzeum budoucnosti zve na výlet do roku 2071

Nepřehlédnutelná, 77 metrů vysoká bezpilířová stavba napájená 4000 megawatty solární energie, stojí na prestižní adrese přímo u komplexu Emirates Towers. Fasádu muzea, jehož brány byly slavnostně otevřeny loni na čarovné datum 2. 2. 2022, tvoří 1024 kompozitních panelů z nerezové oceli popsaných kaligrafickými znaky, resp. citátem vládce Dubaje šejka Mohammeda bin Rašída Al Maktúma: „Budoucnost patří těm, kteří si ji dokážou představit, navrhnout a uskutečnit. Na budoucnost se nečeká, vytváří se.“ A právě o to se pokusili tvůrci expozice uvnitř.

Jakmile vejdeme do prostorné vstupní haly muzea s oválnými světélkujícími stěnami, zaslechneme jemné bzučení. Přichází shora, a když objevíme jeho zdroj, nevěříme vlastním očím – přímo nad našimi hlavami se pohybuje jakýsi retro/futuristický kříženec ponorky a vzducholodě jako vystřižený z filmů od Karla Zemana. Stříbrný stroj přelétává přes celou halu, občas se zastaví a zaoblený „nos“ zvědavě sklání mezi návštěvníky.

Za vstupní branou nás vítá virtuální průvodkyně Aya a po krátkém proslovu na její pokyn nastupujeme do obřího nákladního výtahu, který představuje vesmírnou raketu Falcon. Jakmile se zavřou dveře, světla pohasnou a začíná odpočítávání jako před skutečným startem. Když kovový hlas dojde k „zero“, kabina se lehce otřese, ozve se hřmot motorů, rozzáří se displeje na stěnách, podlaze i stropu a výtah se dává do pohybu.

Jízda vzhůru symbolizuje cestu z Dubaje na oběžnou dráhu, přičemž celý let od startu až po závěrečné připojení k orbitální stanici doprovází nesmírně realistický zvuk a animace v displejích zobrazující měnící se výhled z „rakety“.

Po přistání v pátém poschodí – 600 kilometrů nad zemským povrchem - vcházíme do první z celkem pěti sekcí muzea. Jmenuje se OSS Hope podle modelu imaginární vesmírné stanice, jejíž model prostoru vévodí a věnuje se každodennímu životu a práci astronautů v kosmu. Téměř všechny exponáty jsou interaktivní, dá se s nimi různě manipulovat, něco měřit, promítat, apod. Hlásíme se do zrychleného výběrového řízení pro adepty astronautského řemesla, jsme přijati a po chvilce už plníme úkoly jako Asteroid Fleet Pilot nebo Junior Bio Designer.

Pro návrat z kosmu je připraven další nákladní výtah obložený displeji a cestu do čtvrtého patra doprovázejí pro změnu animace zobrazující let zakončený přistáním na Zemi. Když se před námi otevřou dveře, vcházíme do Heal Institute zaměřeného na biodiverzitu, biodesign a ochranu ekosystémů za pomoci umělé inteligence.