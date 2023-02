Nejzářivější atrakce Dubaje má otevřeno jen pár hodin denně

Již osmou sezonu započala 12. září loňského roku jedna z atrakcí, o které dobře vědí přinejmenším ti návštěvnici Dubaje, kteří mají malé děti. Pokud ty mají něco rády, jsou to barevná světýlka. A těch se v nitru této atrakce nachází trochu neskutečných deset milionů. Inu, energetická krize rozhodně nezasáhla celý svět rovnoměrně.

Když do parku vejdete, nestačíte se divit. Jako první vaše oči upoutá zřejmě ten nejbarevnější páv, kterého jste ve svém životě viděli. Září skutečně do dálky a byl by nejspíše oblíbenou samostatnou atrakcí i bez zbytku parku. V něm se nacházejí nasvícené nejrůznější živočišné i rostlinné druhy, obří světelné tunely a pohádkové výjevy, mezi kterými jezdí dětmi velmi oblíbený vláček.