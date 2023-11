Do Varšavy nejen na oběd

„Poláci z práce na obědy do restaurace nikdy nechodili. Poznat to šlo i z jejich zhoršující se nálady v průběhu dne. Začali po snídani a s časem byli čím dál nervóznější. Konce pracovní doby už se nemohli dočkat, protože leckdy šilhali hlady,“ začíná své vyprávění o národním stravovacím neduhu polský průvodce Jakub.

„Pro zdejší restaurace je samozřejmě nevýhodné mít otevřeno jenom večer a z turistů všechny žít nemohou, proto přicházejí s výrazně výhodnějšími poledními menu, aby nalákaly i Poláky,“ popisuje Kuba nevýhodu pro jednoho, již lze snadno přetavit ve výhodu pro druhého. Turisté na to samozřejmě též slyší.

Typickému strávníkovi, ať už turistovi, či hladovému Polákovi, jde ale kolem dvanácté především o jídlo. A to je zde opravdu skvostné. Přehledný výběr čítá předkrmy, hlavních chody, jídla dne i dezerty. Kdo chce výhodnou nabídku vytěžit maximálně, má možnost vybrat si jeden předkrm v kombinaci s jídlem dne za 55 polských zlotých (v přepočtu asi 308 korun).

Ani málo, ani moc. Za nejlépe udělanými játry v životě do Varšavy.

Kombinace pošírovaných hrušek, čekanky a brambor může nezkušenému oku na první pohled připadat zvláštně, ale funguje spolu výborně. Ani moc sladké, ani příliš slané, jde o báječnou souhru. Sehnat něco podobně chutného v Praze by bylo cílem vpravdě nemyslitelným nejen za cenu tří set korun, ale i dvakrát a spíš třikrát tolik.

A protože výlet je výlet, přiobjednávám ještě dezert. Všechny nabízené stojí 32 polských zlotých (asi 180 korun), ale když vidím v seznamu ingrediencí yuzu, mám vybráno. Asijský citrus s výrazným aromatem je zde servírován se švestkami, čokoládou a bourbonem a je dokonalou tečkou za skvělým obědem v ceně do 500 korun českých.

V centru pozornosti prodlouženého víkendu je jídlo, a proto se vydávám na obhlídku Mirowských hal, jedné z nejznámějších tržnic v celém Polsku. Už zdálky jdu za vůní, leží u nich totiž i tradiční květinový trh. Ve dvou halách z let 1899-1902 je klasická tržnice i modernější gastrocentrum.

Co ale překvapí nejvíce, jsou ceny. Zatímco v Česku totiž musí mít skalní milovníci bioproduktů často dvě zaměstnání, aby se trochu najedli, zdejší ceny jsou až nepochopitelně příznivé. Tradiční řepné pyré s křenem či 100procentní borůvková přesnídávka bez přidaného cukru vyjdou zhruba na třicet až čtyřicet korun za velkou sklenici. Jedná se tak o ideální místo k nákupu dárků.

Projdete-li marketem dál do komplexu, na zachovalém systému kolejnic továrny sídlí Food Town, tematické restaurace, bistra a bary lákající k posezení. Posedět a vstřebat atmosféru můžete na pojízdných lavičkách citlivě zakomponovaných v souladu s historií komplexu.

Kdo by chtěl ochutnat něco lokálního a přitom nevšedního, může zamířit na večeři do Elixiru v Domě Wódki. Jak už název napovídá, v této restauraci, zmíněné v michelinském průvodci, je všechno tak trochu o vodce.

Ke každému chodu si navíc můžete objednat to správné párování s vodkou, což činí z večeře velmi specifický zážitek. A protože Poláci svou vodku milují a bistro je součástí jejího muzea, v nabídce je 750 druhů typického alkoholu.

Hlavní chody zde stojí okolo 80 zlotých (asi 447 korun), vodka do páru kolem 16 (asi 90 korun). Boršč s rybízem byl výborný a stroganoff poctivě lanýžový a extrémně houbový.

Procházka noční Varšavou je po takové večeři nezbytností. V ulicích to navzdory pokročilejšímu podzimu i noční hodině žije, nejedná se ale o divokou zábavu. Je to spíš o posezení s přáteli nad skleničkou, přičemž možnosti výběru jsou zdánlivě nekonečné a oproti Praze vyhlížejí, ač je to smutné, tak nějak lákavěji.