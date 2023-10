Varšava svítí vzácnými plyny

Muzea nejsou zábavou pro každého. Někdy to až moc zavání připomínkou školních lavic. Existují ale výjimky, které jsou prosvíceny líbivostí expozice, a přesně tak je tomu i u sousedů ve Varšavě. Kde jinde by to mohlo zářit víc než v expozici plné „tekutého ohně“ - Muzeu neonů?

Muzeum neonůVideo: Taťána Kynčlová, Novinky

Článek Jedno z nejoblíbenějších varšavských muzeí se nachází v historické čtvrti Praga, která se vyhnula zničení na konci druhé světové války. Nebyla však pojmenována podle českého hlavního města, jak by se mohlo zdát. Název pochází ze slova prażyć, v překladu pražit. Procházím industriálním komplexem a následuji šipky s malou bílou vesmírnou raketou, která v sobě nese název muzea neonů. Vedou mě stranou za roh, kde by se mohly dít lecjaké alternativní věci. Čekají tu však jen sytě rudé kovové dveře. Beru za studenou kliku a rázem se ocitám v jiném světě - jásavém království neonů. Trocha historie Neon objevili chemici William Ramsay a Morris Travers roku 1898 díky metodě frakční destilace zkapalněného vzduchu. Jméno dostal od syna prvně zmíněného chemika, který prvek, vydávající v určitých podmínkách líbivé barevné světlo, navrhl pojmenovat jako „nový“. Zároveň s neonem byl objeven i xenon. Ramsay dostal roku 1904 za objev vzácných plynů Nobelovu cenu za chemii. Tyto plyny snadno ionizují a poté intenzivně září. U neonu vzniká výrazné záření oranžovo-červené barvy, a světelné trubice po něm tak dostaly jméno „neony“, ač jsou plněny i jinými plyny. Travers uvedl, že karmínové světlo v trubici vyprávělo svůj vlastní příběh a jednalo se o pohled, na který nikdy nezapomene. Později se ukázalo, že nový objev takto uhrančivě působil i na ostatní. Lidé se zastavovali v úžasu Výroba neonu však byla v té době příliš nákladná. To se změnilo v roce 1907, kdy Georges Claude a Carl von Linde přišli s výrazně ekonomičtější metodou. V závěru roku 1910 předvedli na pařížském autosalonu dvě 12metrové neonové zářící trubice a v Paříži se v následujícím roce začaly objevovat první svítící reklamy. Roku 1923 Claude předvedl neony Američanům a za oceánem se až překvapivě rychle zabydlely. Lidé se prý zastavovali na ulicích a fascinovaně zírali na „tekutý oheň“ propagující nové podniky i produkty, který zářil dodaleka i za denního světla. Co víc mohl svět reklamy chtít. Foto: Taťána Kynčlová, Novinky V muzeu je k zakoupení i publikace věnovaná evropským neonům s českým zástupcem. Neony v Polsku S novými metodami se do světa neonové reklamy dostalo i výrazně více barev. První doložená zmínka o rozsvícení neonového nápisu v polském hlavním městě je z roku 1926 a propagoval elektroniku Philips. Brzy následovala reklama na varšavský pivovar Haberbusch a Schiele. Nedlouho poté bylo ve městě zhruba 70 svítících poutačů na noční kluby, značky či dopravce. Jedním z nich byl i poutač na aerolinky LOT, které dnes létají mezi Prahou a Varšavou pětkrát denně. Rozmach neonového průmyslu, podobně jako v podstatě všeho v té době, zastavila druhá světová válka, která dolehla na Polsko a jeho hlavní město doslova drtivou silou. Dílo totální německé destrukce nejen vůči polskému národu, ale i národní kultuře přečkala jen hrstka neonových nápisů. Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Muzeum se nachází ve čtvrti, jejíž název nápadně připomíná české hlavní město. Po náročném procesu obnovy v podstatě kompletně zničené Varšavy se však nezapomnělo ani na neony, které byly neoddiskutovatelnou součástí nočního života v evropských metropolích. Nejlepší polští architekti a designéři se zapojili do procesu „neonizace“ budov i celých ulic v hlavním městě. Spontánní a tvořivá padesátá léta však v šedesátých letech zastavila pravidla, co a jak přesně může být opatřeno neonovými nápisy. Neony prošly v Polsku dlouhým vývojem, ale dnes jsou opět hojně k vidění v kosmopolitních varšavských čtvrtích a znovu laškovně lákají návštěvníky do oblíbených barů a restaurací. Jediné v Evropě Oficiálně jsou na světě jen dvě muzea neonů. Kromě toho, u jehož vstupu se právě nacházím, je ještě jedno ve vzdáleném Las Vegas. Odhrnuji těžký tmavě červený závěs a už zběžný pohled dává tušit, že tohle místo vskutku nemá s klasickou sterilní představou o muzeu mnoho společného. Hluboce alternativní prostor sice zahrnuje i informační cedule o historii neonů celkově i v Polsku, ale hravá atmosféra z něj čiší na první pohled. V otevřené šatně, která je součástí obchodu s dárkovými předměty ve vstupní části, si můžete zdarma odložit svršky a pak už se s chutí zanořit mezi svítící kusy historie. Muzeum zašlé slávy a neúspěchu se každý večer znovu rozzáří k životu Zdejší muzeum se zaměřuje na neony z doby mezi lety 1947 až 1991. Už osmnáct let se zabývá záchranou, renovací a dokumentací produktů velké neonizace země. A těžko najdete v Evropě zářivější a jásavější muzejní expozici. Hra světla a barev se neomrzí Kdo se chce do jiskřivých vod neonů ponořit opravdu do hloubky, může ve skupině alespoň deseti lidí absolvovat komentovanou prohlídku popisující tuto specifickou formu umění, která sloužila k reklamní propagaci, ale v určité době i jako nástroj státní propagandy. Většina zahraničních návštěvníků se sem ale chodí čistě „popást“ pohledem na esteticky vyladěné, umělecky zohýbané skleněné trubice zářící všemi barvami duhy. Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Mořská panna je ve Varšavě všudypřítomná, najdete ji i na městském znaku. Vyjma ikonických nápisů svítí intimně potemnělé prostory barevnými obrysy medvídka, vlaštovky, kocoura v botách, květin či pro Varšavu tolik typické mořské panny. Nebudou se v něm tak nudit nejen dospělí, ale ani děti. A když si jásavou expozici s úsměvem na tváři procházím už podruhé, musím přiznat, že umí rozzářit i pořádně sychravý podzimní den. Přízemní prostory jsou v Soho Factory otevřené denně s výjimkou úterý, které je rezervováno pro školní prohlídky. Navštívit jej můžete vždy od 12:00 do 18:00. Vstupné do zářícího světa barev dospělého vyjde v přepočtu na 89 korun a dítě na 72 korun. Necháte se oslnit?