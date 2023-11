Nejmladší staré město světa klame „tělem“

Důvodem zvláštního paradoxu je druhá světová válka, konkrétně především rok 1944. V srpnu toho roku bylo během Varšavského povstání zničeno více než 85 procent historického centra města. Ačkoli jej Němci už opouštěli, na závěr ještě proměnili starou část Varšavy v ruiny, aby tak co nejvíce vymazali historii polského národa. Záměrně chodili dům od domu a vypalovali a bořili, co se dalo.

Z domů na Staroměstském náměstí tak zbyly doslova jen skořápky. Pobořené přední stěny budov bez střech a pater, do nichž se v tu chvíli nedalo ani vstoupit. Jakmile to situace po válce dovolila, celé Polsko se zapojilo do obrovské rekonstrukční akce, která vzkřísila historický úsek dějin v centru města od 13. do 20. století doslova z popela.