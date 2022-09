Do Kalábrie za výborným jídlem, krásným mořem i památkami

Pro milovníky adrenalinu a vodních sportů jsou vedle skupiny lehátek instruktoři surfování, nabízí i kajaky a paddleboardy. Dva mladí Němci, Stefi a Daniel ze Stuttgartu, mi pomohou přežít mé začátečnické pokusy končící s druhou vlnou pádem do vody a s nadšením se rozpovídají o místních poměrech. „Jezdíme na letní sezonu pracovat jen sem, je tady krásně, slunce a dobré jídlo, všem doporučujeme přijet.“

Dojem, že místa je více než dost a lidé nepřepadávají do moře, případně neleží obrazně jeden na druhém, potvrzuje delegátka CK Blue Style Jessica. „Kalábrie není tak turisticky známá, což je sice škoda pro místní turistický ruch, na druhou stranu je to výhoda, protože lidé mají více prostoru. V červnu a září jezdí spíše bezdětní se zájmem o výlety. V červenci a srpnu více rodiny s dětmi, které si užívají hlavně pláže. Máme tady přibližně 440 českých turistů týdně, jinak jsou tady hlavně Italové a Němci.“

První se nabízí blízké město Pizzo. Má tři úrovně. První je promenáda u moře, plná barů, restaurací, diskoték, vhodná obzvláště pro pravé středomořské večery. Střední část je historická, nikdo by neměl rozhodně minout hlavní náměstí Republiky, kterému místní přezdívají salon. Obyvatelé i turisté se tu promenádují a posedávají v nejlepších šatech, vysvětluje Rossella.

Na samotném náměstíčku je dobré vychutnat si místní specialitu Tartuffo. Je to zmrzlinová specialita pocházející z tohoto města, recepty se dědí v rodinách z generace na generaci. Já jsem pro návštěvu zvolil rodinný podnik Antica Gelateria Belvedere, který funguje od roku 1901. Vedou ho dva bratři Belvederovi, kteří zdědili recept podobně jako ostatní od svých předků. Mimo je manažer, Fabio připravuje Tartuffo a jiné pochutiny.

Cestovatel by neměl poblíž města Pizzo minout jeskynní kostel Piedigrotta. Po 142 schodech vinoucích se z parkoviště na útesu následuje pláž a na ní magické místo. Ohromí svou spiritualitou. Umělci vytesali z kamene biblické příběhy, na místě je i Betlém. Pokud půjdete v parném dni, uvítáte příjemný chlad, jako dělaný pro rozjímání a obdiv práce umělců.

Další zastávka, kterou by návštěvník neměl minout, je majestátní jihoitalské město Tropea. Svou architekturou zaujme už při příjezdu. Magické uličky, domy vtesané do skal, ikonický kostel Santa Maria dell’Isola se zahradou plnou květin a kaktusů. Stojí na ostrohu skály, dělící na půl přibližně čtyřkilometrovou pláž. Koupající se místní hrdě upozorňují, že se pravidelně umisťuje v žebříčku dvaceti nejlepších evropských pláží.

Kromě kontrastu středověké architektury, místa nákupů a magických večerů je možné sehnat parfém z křížence pomeranče a citronu, bergamotu. Ostatně je to základ většiny parfémů. Tropea je také přístav, odkud se dá vyplout na Eolské neboli Liparské ostrovy.

Výlet na ostrovy je poměrně drahá záležitost. Stojí 90 eur na osobu (2200 korun) plus pět eur místní daň. Pokud je moře bouřlivé, měli by lidé se slabším žaludkem a malými dětmi cestu dvakrát zvážit. Je to ale podnik, který je škoda nechat si ujít.