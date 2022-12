Basilej je hlavním městem švýcarské kultury i domovem bazilišků

Univerzita byla založena v souvislosti s Basilejským koncilem, a to papežskou bulou z roku 1458. Původně měla čtyři fakulty: artistickou, lékařskou, teologickou a právnickou, přičemž absolvování artistické fakulty bylo až do roku 1818 podmínkou pro vstup na ty ostatní. Později přibyly další tři: psychologická, přírodovědná, ekonomická; a řada univerzitních institucí.

Po prohlídce radnice a náměstí se vydáme do Freie Straße, což je nejvýznamnější pěší zóna s mnoha známými obchody. My se však chystáme na náš další cíl, a tak obchůdky míjíme. Poté, co dojdeme k fontáně (samozřejmě s bazilišky), vydáme se doleva do ulice Münsterberg, kterou dojdeme nahoru ke katedrále.