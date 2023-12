Alpská země, do které se lyžaři snadno zamilují, si dává investiční pohov

V posledních letech se v italských lyžařských střediscích neinvestuje do nových lanovek či propojení areálů tolik jako před covidem a ceny skipasů nebo ubytování se již loni výrazně zvýšily, nic z toho však návštěvníky neodrazuje.

Sněhem jsou výše položené italské sjezdovky zasypané už od začátku listopadu, takže vydařené sezoně by nemělo stát nic v cestě. Italský koktejl slunce, zasněžených sjezdovek a přátelské pohody zkrátka nepřestává lyžaře lákat.

Severovýchodní část Itálie, do které jezdí čeští lyžaři především, má „jen“ dvě velké propojené lyžařské oblasti se stovkami kilometrů sjezdovek. Jednou je území mezi Marillevou, Folgaridou, Madonnou di Campiglio a Pinzolem v oblasti Val di Sole a horského masivu Brenty se 150 km sjezdovek a druhou pak Sella Ronda se svými čtyřmi propojenými údolími Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa a Arabba a 500 km sjezdovek.

Všechna ostatní střediska si vystačí s malými či většími desítkami kilometrů sjezdovek, jsou tak obvykle přehledná a kompaktní a i méně zcestovalý lyžař se v nich za den či dva zorientuje. Takový rozsah obvykle vyhovuje i rodinám s dětmi, přičemž právě pro ně je pohodová italská atmosféra obzvlášť lákavá. Nejmenší lyžaři do 8 let navíc mívají skipas zdarma.

Zatím by také stačilo, kdyby se ve Val Gardeně vyřešila loňská „ostuda“ na slavné sjezdovce Saslong, kde byla postavena provizorní zeď, hlídaná bezpečnostní agenturou, zabraňující přestupu mezi lanovkami k vrcholu Ciampinoi. Labyrint oplocení vznikl i na samotné sjezdovce, a to jen kvůli trucu jednoho z provozovatelů lanovek. Jak to bude letos, zatím není známo.