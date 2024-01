Zahradní branky, které cinknou jako šperk

Při vytyčování hranic pozemku či odlišných partií uvnitř zahrady musíte řešit, jakou branku v plotu zvolit. Musí zabránit pejskům v úprku, odradit zajíce, ale zároveň být volně průchozí pro užitečné ježky? Od úkolu, jaký má plnit, zbývá krůček k designu. Materiál, barvu a konstrukci laďte s duchem místa, aby to ve výsledku neskřípalo. Leccos napoví styl domu, vchodových dveří, typ oplocení. Nechte se inspirovat!

Jemná stylová souhra

Dřevěná tyčková branka (na snímku v úvodu článku) napuštěná lněným olejem se hodí do městského i venkovského prostředí. Odstupňované vrcholy latěk a cedulka s nápisem Zahrada jí berou strohost a oblouk z cihel, v němž je umístěna, z ní dělá hotovou vizuální lahůdku. S podporou přilehlých záhonů signalizuje, kde končí hřiště a začíná odpočinková zóna. Té kryje záda tyčkový plot. Souhra obou prvků vytváří příjemnou harmonii.

Romantika jako z pohádky

To je gól! Do téhle dřevěné branky se majitelé zahrady inspirované anglickým venkovem trefili dokonale. Masivní konstrukce nechává ruch na ulici a zve do světa pohádkové Růženky. Bílý nátěr s matným finišem udává předzahrádce romantický tón. Na stejnou strunu brnká ladné klenutí i ornamenty na kamenné zdi, před kterou stojí na stráži růže a svou vůní vítají každého, kdo ráčí vstoupit.

Foto: Adéla Mclintock Masivní dřevěná branka opatřená bílým nátěrem dotváří kouzlo romantické předzahrádky s růžemi.

V království okrasných trav

Rustikální šarm

Na rozlehlé zahradě je třeba myslet i na zadní vrátka. Vedou-li do přilehlých polí či lesa, měla by být robustní, aby sloužila svému účelu: bránit srnkám a zajícům v plenění toho, co s láskou pěstujeme. K výrobě je nejvhodnější tvrdé dřevo, které dlouho vydrží i bez ošetření. Čas na něm vykouzlí půvabnou patinu kolorovanou lišejníky. Kdo chce omšelý vzhled hned, použije stará prkna. Surovost zjemní vyřezávané motivy.

Foto: Adéla Mclintock Dřevo samá vráska, patina z lišejníků. Přesto stále slouží svému účelu: jasně signalizuje srnkám, kam už nesmí.

Náprstník podle mistra kováře

Kdo nemá hluboko do kapsy, osloví mistra kováře. Jako by kouzelník mávl - a hle, z branky je umělecký kousek! Tuhle plechovou nádheru nechal vyrobit majitel zahrádky pro svou ženu, vášnivou zahrádkářku, která nadevšecko zbožňuje náprstníky semenící se úplně všude. Delikátnost vykovaných podrobností uchvacuje pokaždé, když se brankou vedoucí živým plotem z tisu projde do ovocného sadu s květnatou loukou.

Foto: Adéla Mclintock Skvost z dílny mistra kováře se vyjímá v živém plotu z tisu.

Sláva upcyklaci!

Když věcem, které dosloužily nebo už nás v původní podobě omrzely, dáme druhou šanci, dost přitom ušetříme. V tomto případě došlo na staré zahradní nářadí. Jak na to? K rámu z dřevěných hranolů přišroubujeme skrze rukojeti a čepele rýče, motyčky a srpy buď vodorovně, svisle, nebo ve tvaru cípaté hvězdy. Pak to celé přetřeme venkovní barvou, která materiálu prodlouží životnost a opticky ho sjednotí.

Foto: Adéla Mclintock Neotřelý nápad, jak zužitkovat vysloužilé nářadí, dal zahradě nový, celoročně přitažlivý originální doplněk.