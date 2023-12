Česko už zná ptáka roku 2024

Už v těchto dnech se do sběru dat o kominíčcích může zapojit i široká veřejnost, a to účastí v akci Rehci v zimě, která probíhá od začátku prosince 2023 do konce února 2024. „Během této kampaně posbíráme cenné informace, které by jinak nebylo možné v takovém rozsahu získat. Zapojit se může každý, i bez předchozích zkušeností,“ vybízí Eliška Konopáčová, koordinátorka občanské vědy v ČSO.