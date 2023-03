Začíná sezona pro sekačky na trávu. Nezapomeňte na jejich správnou péči

I když to může znít na první pohled banálně, základem péče o sekačku je udržovat ji v čistotě. Znamená to především pečlivě ji očistit po každém sekání. Pozornost zaměřte hlavně na spodek sekačky kolem nože. Nesnažte se ale ušetřit si práci použitím tlakových čističů s vodou. Tím by se mohla sekačka poškodit. „Lepší je odstranit nečistoty mechanicky, například špachtlí. Při čistění sekačku opatrně nahněte na zadní část. Ideálně si na madlo dejte nějakou zátěž, aby vám stroj vydržel mírně zvednutý. Míru náklonu volte opatrně, aby nevytekl olej. Nikdy sekačku nestavte na bok,“ radí Lukáš Bejlovec ze společnosti Mountfield.