Vnitroblok se po úpravách stane oázou klidu uprostřed města

„V příštích týdnech jsou v plánu sadové úpravy, které nebylo možné přes zimu uskutečnit. Jedná se například o výsadby stromů, keřů, trvalek a zakládání trávníků. Aby se nové výsadby ujaly a nedošlo k jejich poškození, ponecháme ještě část parku za plotem,“ uvedla místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO 2011). „Budeme si to tady hlídat. Je to moc pěkné a byla by škoda, kdyby nám to ničili vandalové,“ řekla jedna obyvatelek domu nad vnitroblokem.