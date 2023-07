Vodní plocha vnese do zahrady život

Barvy a třpyt vodní hladiny jsou každý den jiné. Atypické rostliny, kamenné dekorace, fontánky. Vůně i zvuk vody. To vše vnáší do zahrady uvolňující a romantickou atmosféru. „Voda v zahradě znamená život. Málokdo si uvědomuje, že vodní hladina bývá také její nejsvětlejší plochou,“ říká Ferdinand Leffler, zahradní designér Atelieru Flera.

„Aby takový prvek lépe splynul se zahradou, vysazujeme do jeho pobřežní zóny rostliny. Ideální jsou orobince, kosatce a kypreje. Přírodní voda ale není pro každého, vyžaduje více péče a láká žabky, vážky a ptáky,“ dodává.

Jak na to

Jezírko musí mít tři zóny, podle nichž vybíráme druhy rostlin: mokřadní do 10 cm, mělkou do 50 cm a hlubokou mezi 60 a 100 cm. „Spád mezi nimi by neměl přesahovat 30° a přechody musí být pozvolné a zaoblené,“ doporučuje David Irmann.