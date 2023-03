Víte, jak daleko byste měli mít správně televizi při jejím sledování?

Výjimkou ovšem nejsou ani obří 75palcové televize (úhlopříčka 190 cm). Jenže na velkou televizi je potřeba mít už i velký prostor, jinak její sledování nebude příjemné ani zdravé a člověk stejně nezvládne vnímat kompletně celý obraz, který se mu „rozsype“ na jednotlivé body. Naopak kdo si sedne až příliš daleko, nezaregistruje všechny detaily. To lze možná přehlédnout u romantického filmu, ale při sledování hokeje či tenisu to už vadí.

„Obecně platí, že v malých bytech, kdy je vzdálenost od obrazovky do dvou metrů, by velikost televizoru neměla překročit 65 palců (uhlopříčka 165 centimetrů). Pro skutečně obří televize s úhlopříčkou nad 85 palců (216 cm) už je nutná vzdálenost od obrazovky minimálně dva a půl metru,“ doporučuje Jan Schöppel ze společnosti Telly.

Kromě vzdálenosti při sledování je důležité už samotné umístění televize. Její střed by měl být v úrovni očí, případně mírně výš. Důležité je také, aby místnost nebyla příliš tmavá nebo naopak, aby do ní neproudilo až příliš mnoho slunečního světla. Ideální je spíše ambientní osvětlení místnosti při sledování televizoru. A v neposlední řadě: pro celkové zdraví není vhodné vysedávat u televize celý den.

„Maximální doba sledování televizorů nebo monitorů počítačů by neměla překročit 5 hodin a u dětí do 18 let maximálně 3 hodiny denně,“ upozorňuje primář Oční kliniky dětí a dospělých 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Milan Odehnal. Důležitý je i odpočinek očí, který po dívání do monitoru uvolňuje jejich trvalé a nepřirozené napětí. Dobrým způsobem je půlminutové „koukání do dálky“, tj. sledování vzdálenějšího cíle.