V Japonsku mají vanu se soukromým karaoke

Uvolnit se a zazpívat si můžete i v koupelně, kde je při zvuku puštěné sprchy také menší pravděpodobnost, že vás někdo uslyší a bude váš zpěv hodnotit. Ti, kdo si rádi ke zpěvu pustí podkres, mohou využít voděodolné reproduktory umístitelné přímo do sprchového koutu.

Těm, kteří se raději vydávají zpívat do lesa a do vzdálenějších končin od civilizace, možná přijde vhod přenosný mikrofon. Podkres si pustíte do sluchátek a díky skladnosti aparatury můžete zpívat, kdekoliv se vám zachce. Zároveň je výhodou, že tato výbava - na rozdíl od té profesionální - skoro nic neváží.