Tradiční anglický větrný mlýn přestavěný na bydlení má své kouzlo zevnitř i zvenku

Mlýn s názvem The Windmill On The Farm je klasický věžový větrný mlýn z cihel ze začátku 18. století. Mlýn má po modernizaci čtyři ložnice, tři koupelny i moderní kuchyň. Náleží k němu rozlehlá zahrada. Z balkonu, který vede kolem celé stavby, je pak nádherný výhled do okolí.