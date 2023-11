Novostavba vodojemu a vyhlídkové věže je příkladem zdařilého spojení funkce a půvabu

Proč stavět rozhlednu, když jsem na kopci s krásným výhledem do kraje všemi směry? Ptali se architekti z ateliéru Zette na začátku vzniku projektu u obce Markvartice v Královéhradeckém kraji. Rozhodli se proto začlenit rozhlednu do objektu vodojemu a udělat z nich jeden celek. Ten slouží své funkci a zároveň nabízí krásné výhledy do okolí.

Foto: Archiv soutěže česká cena za architekturu Stavba se nachází u obce Markvartice u Sobotky v Královéhradeckém kraji.