Užitečná pravidla v péči o vstupní dveře

Vstupní dveře musí umět čelit všem rozmarům počasí, rozdílným teplotám i míře vlhkosti. A zdaleka to neznamená jenom to, že venkovní slotu nevpustí dovnitř. Nesmí se především měnit jejich bezpečnostní parametry. Aby to dokázaly, zaslouží si pravidelnou péči, kterou bychom jim měli dopřát alespoň jednou ročně.