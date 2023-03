Na prohlídce „Stalinova dortu“. Pražský hotel International měl být původně vojenskou ubytovnou

Ostře symetrická budova měla původně sloužit jako vojenská ubytovna s názvem Družba. Mimopražští důstojníci by bydleli v postranních křídlech, sovětští prominenti v hlavní věži. Jak se dozvídáme, velký apartmán si v ní zřídil i tehdejší ministr obrany Alexej Čepička.

„Armádní generál Čepička chtěl monumentální, nabubřelou budovou tehdy všem vytřít zrak a chystal se, že ji navštíví sám Stalin.“ Vítat ho chtěl na schodišti, velkolepě obklopen dvěma špalíry generálů. Jenže schodů bylo naprojektovaných jen dvacet a generálů bylo 44, a tak se měly ještě dva schody přidávat. „Jenže dnes je jich pořád dvacet. Už asi nezjistíme, zda to byla pravda nebo jen legenda, dokumentace k tomu neexistuje, všechny informace kolem stavby byly utajené,“ dodává Ryska.

Generalissimus nakonec stejně nedorazil, a tak bylo po problému. Koho tu ale o nějaký čas později ubytovávali, byl slavný americký jazzový trumpetista a zpěvák Louis Armstrong. „Do Prahy přijel v roce 1965, bylo tenkrát politické uvolnění. A byla to veliká sláva, byl na roztrhání. Kudy chodil, tudy rozdával podpisy,“ popisuje tehdejší atmosféru.

Vydáváme se dolů, do podzemního bunkru, který bývalo povinností dle tehdejších předpisů vybudovat. „Byl plánovaný pro neskutečných 600 lidí po dobu 14 dnů, tomu odpovídala i vzduchotechnika, zásoby potravin a vody. Dnes je bunkr dávno zrušený, najdete tady šatny a umývárny pro personál.“

A navíc ještě improvizované hotelové „muzeum“, jež vystavuje předměty jako například starý psací stroj, nákresy budovy, keramiku ze zrušené vinárny na nádvoří či nábytek, co tu zůstal po zatím nejrozsáhlejší rekonstrukci v roce 1996. „Nábytek předznamenával bruselský styl, který byl představen na výstavě Expo 58, a má vysokou uměleckou hodnotu,“ dodává k němu Ryska.

Ze stísněného bunkru směřujeme do honosné místnosti s vysokými stropy i okny. „Hotel má celkem šestnáct sálů, my se teď nacházíme v největším z nich. Kongresový sál byl původně plánován jako tělocvična. Jenomže pupkatí generálové nechtěli cvičit, tak se z toho udělala společenská místnost,“ směje se Petr Ryska. A z přilehlého skladu žíněnek byl zřízen bar.

V 70. a 80. letech se v sále konaly třeba staropražské bály. „V době, kdy se natáčel seriál Cirkus Humberto, se na bál zapůjčila zvířata z cirkusu Berousek. Předváděl se tu velbloud, tygřata, medvědi, hadi,“ sype náš společník z rukávu další historku. Dokonce sem některá měli dopravovat výtahem, ale jak říká Ryska, je tak malý, že si to nedovede představit.

Čas prohlídky se ale pomalu chýlí ke konci a my se tak vydáváme na poslední místo – nahoru do věže. Do nejvyššího patra nás veze výtah, ve kterém si všímáme, že nezná poschodí s číslem 13. Projektanti byli pověrčiví a „nešťastnému“ číslu se na tlačítkách raději vyhnuli.