S chytrou umyvadlovou baterií ušetříte

Vodovodní baterii vybíráme jen z odolných materiálů. Patří k nim chrom , nerezová ocel , mosaz . Životnost výrobku prodlužují i povrchové úpravy, např. inovativní PVD povrchy (Physical Vapour Deposition), kdy barvu netvoří již jen samostatná fólie nebo nátěr, ale stává se neoddělitelnou součástí kovu. „PVD povrchy umožnily vznik baterií v nejrůznějších barvách, které jsou zároveň enormně odolné ať už z hlediska povrchové tvrdosti, odolnosti vůči korozi, oděru, nebo vysokým teplotám. Nehrozí tak, že by se barva začala s léty odlupovat nebo by ztratila svoji původní podobu,“ vysvětluje Iva Šedivá ze společnosti Laufen CZ.

Záleží-li nám na co nejnižší spotřebě vody, zvolíme baterii s tzv. perlátorem provzdušňujícím proud vody. „Zatímco u starších baterií bez perlátoru proteče za minutu až 12 litrů, s perlátorem jsou to pouhé čtyři litry. Voda je navíc tvořena lehčími a měkčími kapkami,“ upozorňuje Iva Šedivá.

Plyn a elektřina slouží k vytápění a také k ohřevu vody. Teplá voda zkrátka musí někde vzniknout, ve finále je tak její spotřeba klíčová z hlediska finančních výdajů. Jedním z trendů nejbližších let by mohlo být sledování spotřeby v reálném čase. Již dnes lze klasické vodoměry opatřit moduly, které umožňují odečet hodnoty spotřeby vody dálkově, bez nutnosti vstupu do domu či bytu. Od příštího roku by měli obyvatelé objektů s dálkově odečitatelnými měřidly, která umožňují napřímo nebo přes sběrnice zasílat náměry na internet, dostávat data o spotřebě vody každý měsíc.