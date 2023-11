Růžové LED pásky, panenky, plyšoví pokémoni a duha nad schody, tak vypadá dům matky tří dětí

Skoro každý z nás má určitou náklonost k nějakému stylu či období, pokud jde o zařízení interiéru svého domova. Téměř až do stadia posedlosti to ovšem dotáhla 33letá Jemma Murphyová z anglického hrabství Warwickshire, která je zaměřená na první dekádu 21. století, tedy na styl z let 2000-2009, a sbírá spoustu předmětů, které z té doby pocházejí.