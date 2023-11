Když si Jonny Carmack kupoval v říjnu 2020 venkovské stavení, ochromovala celý svět pandemie koronaviru. Tehdy se rozhodl pro velkou změnu ve svém životě. Chtěl odejít z New Yorku do klidnějšího prostředí a pořídit si svůj první vlastní domov. Zalíbil se mu starý dům z roku 1800 v Danbury ve státě Connecticut.

O tom, jak si nemovitost, za kterou utratil 256 tisíc dolarů (takřka 6 milionů korun), zařídí, nepotřeboval dlouho přemýšlet. Styl měl promyšlený už od dětství, a tak se mohl do proměny pustit už první den, kdy se nastěhoval.

Nábytek a další zařizovací prvky pocházejí převážně z 80. let. Jonny je sháněl různě po bazarech a tržištích. Výsledkem je romantický retro domov, který by jistě uhranul nejednu milovnici Barbie.

„Vzpomínám si, že v době, kdy jsem dospíval, inklinoval jsem k dívčímu stylu. Pocházím z dělnické rodiny. A vždycky jsem toužil po panenkách Barbie. Mé okolí ovšem nehodlalo mé zájmy akceptovat a své hračky jsem musel schovávat. Ale věděl jsem, že bych chtěl jednoho dne bydlet v domečku pro panenky,“ svěřil se Jonny v rozhovoru uveřejněném na webu The Sun .

Když se pustil do proměny, byl si výsledkem jistý. „Pořád jsem byl ale trochu nervózní z toho, jak budou reagovat přátelé a hlavně moje rodina,“ přiznal s tím, že ta sice stále není o jeho vkusu úplně přesvědčena, nicméně partner Mitchell je naprosto spokojený.

„Jsme naladěni na stejnou vlnu. On je velice tvořivý a má vizuální představivost stejně jako já. Styl zařízení se mu také líbí. Miluje barvy, což je zábavné, a pomáhá mi se spoustou věcí. Než se do nějaké úpravy pustím, vždycky to spolu nejprve promýšlíme,“ popsal Jonny. Ačkoli základní styl byl od počátku jasný, konkrétní podoba jednotlivých místností se poměrně často mění. Některé pokoje už spolu předělávali třeba i pětkrát nebo šestkrát.