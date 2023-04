Pražský byt výtvarnice a architekta zpestřuje výrazná skříň s motivem duhové olejové skvrny

Architekti ze studia Collarch původní stísněné místnosti v nuselském bytě směrem do klidného dvora sjednotili v jeden velký obytný prostor a zádveří nahradili kuchyní. Příčku mezi původním zádveřím a nově vzniklým obývacím pokojem zrušili a nahradili kuchyňským ostrůvkem. Vznikl tak velkorysý a pro byt této velikosti netypicky vzdušný interiér, do kterého vstupujete přímo z chodby domu. Dlouhý, ale úzký obývací pokoj směrem do ulice byl rozdělen na ložnici, koupelnu se sprchovým koutem a malou knihovnu.