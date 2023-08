Nová metodika má zvýšit bezpečnost zrakově postižených ve městech a u kulturních památek

To, že se zrakově postižení potýkají s problémy, podle komory dokládá dosavadní praxe, kdy jim pohyb značně komplikují například neoznačené schody, chybně provedené značení nebo osazení prosklených prvků, neidentifikované rozměry a povrchy staveb nebo nedokonalé, či dokonce přerušované vodicí linie. Bohužel se to často týká i nově opravených veřejných prostranství. To by se ale mělo změnit.