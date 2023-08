Psí pomocníci umí vrátit radost ze života

„Gucci, taštička!“ Ve dveřích ze zahrady se mihne zlatavý stín, prosmekne se nám kolem nohou, oběhne jídelní stůl v obývací kuchyni a suverénně zamíří k nízké knihovně. Na druhé polici odspodu opatrně vezme do tlamy pouzdro s léky a donese ho paní domu, s níž tady - v rodinném domku v Mostu - žije už rok a půl.

Gucci je v mžiku na místě a lžičku jemně uchopí do zubů. „Tu vám samozřejmě do hrnku nedám, ale já bych si ji možná už i vzala, jak dobře jsme se tu spolu sžili,“ vtipkuje paní Víťa, když si ji nechá od svého psího parťáka podat.

Z Gucciho se stal nejen užitečný pomocník, ale i přítel, který ji vrátil zpátky do života. Když pak na prosluněné zahrádce paní Víťa vypráví, jak ji nemoc srazila tělesně i duševně, její výraz, s nímž stále sleduje svého zvířecího průvodce, dosvědčuje, že psychicky náročné období už má šťastně za sebou.

„Ráda jsem lyžovala, jenže jednou mi v Alpách na černé sjezdovce náhle vypověděla službu noha, spadla jsem, letěla po zádech po svahu dolů a zastavila se jen kousek od stromu. Chybělo málo a kdoví, jak by to dopadlo,“ popisuje příhodu z úplných počátků své nemoci, kdy se všechny budoucí potíže zdály ještě daleko.

Zatím stále ještě nevyléčitelná autoimunitní choroba ji časem připravila o zaměstnání. Jako obchodní zástupkyně vydavatelství Economia běžně najezdila stovky kilometrů, jenže to najednou nebylo kvůli nemoci myslitelné. Dnes zvládá poloviční úvazek a pouze díky tomu, že na ni její nová práce neklade téměř žádné fyzické nároky.

Nejhorší pro ni však bylo, že se zhoršovaly potíže s chůzí. „Čím dál častěji se mi stávalo, že jsem někde upadla - na ulici, v obchodě, dokonce i v restauraci. A tak jsem nakonec jen seděla celý den na gauči a čekala na manžela, až přijde z práce, já se do něj zavěsím a on mě doprovodí ven. Umíte si asi představit, jak vypadal můj život a jak mizernou jsem měla náladu,“ vrací se těsně před okamžik, kdy se uprostřed narůstajících depresí zrodil spásný nápad pořídit si psího společníka.

Na asistenčního psa od Pomocných tlapek čekala paní Šmejcová Zpěváková dva roky. Zpočátku se jí to zdálo dlouhé a přišlo jí i divné, jak podrobný dotazník o sobě a svém životě vyplňovala, nebo proč musela podstoupit rozhovor s psychologem.

„Myslela jsem si v koutku duše, že je to trochu přehnané. Jenže když jsem se potom seznámila s Guccim a okamžitě jsme se spřátelili, pochopila jsem, proč to všechno bylo potřeba. Našli mi psa, který se ke mně nejlíp hodí. A vyplatilo se i to čekání - sama bych ho nikdy takhle dobře nevycvičila,“ zdůrazňuje.