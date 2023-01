Nevíte, jak zařídit pánský pokoj? Inspirujte se odstíny kávy

Celé spektrum sytých a zemitých barev se v poslední době dostává opět do módy. Dokonce i tóny světle hnědé barvy přecházející lehce do cihlova, naposledy byly trendy v sedmdesátých letech a nyní jsou opět v moderních interiérech žádané.

Z materiálů se rozhodně hodí hlavně masivní dřevo, a to zejména s tmavší barevností. Vhod přijde dub červený, švestka, jilm nebo ořech. Vyplatí se nechat také plně vyznít krásu letokruhů a strukturu dřevin.

V interiéru spolu ideálně kombinujte různé odstíny hnědé. Prostor pak bude působit sladěným dojmem. Pokud zařizujete méně prostorný interiér, dejte si pozor, abyste jeho podlahu nebo stěny nezahalili do příliš tmavých tónů, to by ho opticky zmenšovalo. V takovém případě volte spíš světlé, béžové tóny.